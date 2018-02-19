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ООО Агропласт

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО Агропласт

Общая информация

Компания основана в 2001 году. Продукция ООО «Агропласт» находит широкий спектр применения выпускаемой продукции, как в автомобилестроении, сельском хозяйстве, строительстве.

Руководитель — Гарифуллин Рустем Рамилевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, ул. Мелиораторная, 15.
  • Телефон: 8 (8552) 77-84-86
  • Email: info@agro-plast.ru
  • Сайт: www.agro-plast.ru

Дата последнего обновления: 19.02.2018

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