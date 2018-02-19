ООО Агропласт
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Компания основана в 2001 году. Продукция ООО «Агропласт» находит широкий спектр применения выпускаемой продукции, как в автомобилестроении, сельском хозяйстве, строительстве.
Руководитель — Гарифуллин Рустем Рамилевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, ул. Мелиораторная, 15.
- Телефон: 8 (8552) 77-84-86
- Email: info@agro-plast.ru
- Сайт: www.agro-plast.ru
Дата последнего обновления: 19.02.2018