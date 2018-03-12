ООО Виком
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Компания основана в 1994 году. Собственная производственная база и позволяет производить весь цикл работ: разработка дизайна и конструкторской документации, изготовление модели и технологической оснастки, производство изделий. Продукция предприятия распространена во всех городах России.
Руководитель — Громков Валерий Григорьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, проезд Тозелеш, 96 Б.
- Телефон: (8552) 77-92-09
- Email: vicom@stekloplastic.ru
- Сайт: www.stekloplastic.ru
Дата последнего обновления: 12.03.2018