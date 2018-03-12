Список компаний

ООО Вираж

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО Вираж Фото: www.viragkzn.ru

Общая информация

Компания образована в 1999 году и более 15 лет работает на рынке нефтехимической продукции и лако-красочных материалов. Иметт сеть производственно-торговых баз, расположенных в городах: Казань, Уфа, Омск, Дзержинск, Санкт-Петербург.

Руководитель — Карамов Рафаэль Герусович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Складская, 2а
  • Телефон: 202-31-00
  • Email: sale@viragkzn.ru
  • Сайт: www.viragkzn.ru

Дата последнего обновления: 12.03.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам