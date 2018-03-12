ООО Вираж
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Компания образована в 1999 году и более 15 лет работает на рынке нефтехимической продукции и лако-красочных материалов. Иметт сеть производственно-торговых баз, расположенных в городах: Казань, Уфа, Омск, Дзержинск, Санкт-Петербург.
Руководитель — Карамов Рафаэль Герусович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Складская, 2а
- Телефон: 202-31-00
- Email: sale@viragkzn.ru
- Сайт: www.viragkzn.ru
Дата последнего обновления: 12.03.2018