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ООО Фторпласт

Промышленность, Машиностроение
ООО Фторпласт Фото: www.ftoroplast.oml.ru

Общая информация

ООО «Фторопласт» единственное предприятие в Республике Татарстан, специализирующееся на выпуске металлофторопластовой ленты и втулок из нее. Предприятие производит запасные части на автомобили КАМАЗ и является их поставщиком на конвейер автозавода. Основано в 2002 году.

Руководитель — Яровкин Игорь Юрьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: г.Бугульма, ул.Строительная, 34/1
  • Телефон: (85594) 4-86-73
  • Email: ftoroplast@list.ru
  • Сайт: www.ftoroplast.oml.ru

Дата последнего обновления: 13.03.2018

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