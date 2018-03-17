ЗАО Серп и Молот

Общая информация

Завод «Серп и Молот» основан в 1851 году и принадлежит к числу старейших предприятий России. Свою производственную деятельность завод начал с выпуска запасных частей к пароходам, плавающим по реке Волга.

С 1956 года завод специализируется на выпуске оборудования непрерывного транспорта. Завод «Серп и Молот» единственное предприятие в России изготавливающее оборудование грузовых подвесных канатных дорог (ГПКД) по разрешению Ростехнадзора РФ.

Руководитель — Мансуров Фарид Ренатович

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