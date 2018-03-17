ЗАО Серп и Молот
Общая информация
Завод «Серп и Молот» основан в 1851 году и принадлежит к числу старейших предприятий России. Свою производственную деятельность завод начал с выпуска запасных частей к пароходам, плавающим по реке Волга.
С 1956 года завод специализируется на выпуске оборудования непрерывного транспорта. Завод «Серп и Молот» единственное предприятие в России изготавливающее оборудование грузовых подвесных канатных дорог (ГПКД) по разрешению Ростехнадзора РФ.
Руководитель — Мансуров Фарид Ренатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. К. Цеткин, 8/27
- Телефон: (843) 554-65-32
- Email: info@serpimolot.su
- Сайт: www.serpimolot.su
Дата последнего обновления: 17.03.2018