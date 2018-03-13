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ООО ГРУЗОПОДЪЕМ

Промышленность, Машиностроение
ООО ГРУЗОПОДЪЕМ Фото: www.грузоподъем.рф

Общая информация

Завод «Грузоподъем» является ведущим производителем кранового оборудования малой механизации, грузозахватных механизмов и вспомогательного технологического оборудования в России. Предприятие снабжает крупнейшие предприятия страны, например, ОАО «Северсталь», ОАО «УралКалий», ОК «РУСАЛ», ООО «СТФК «КАМАЗ», АК «АЛРОСА», ОАО «Татнефть», Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», ООО «Даниэли-Волга» и другие.

В Казани филиал был открыт в 2008 году

Руководитель — Демина Анна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Восход,45а
  • Телефон: (843) 200-99-92,
  • Email: info@gruzopod.ru
  • Сайт: www.грузоподъем.рф

Дата последнего обновления: 13.03.2018

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