ООО Лениногорский механический завод

Общая информация

ООО «Лениногорский механический завод» создано в ноябре 2004 г. С момента основания предприятие специализируется на производстве и поставке автокомпонентов на сборочное производство ПАО «КАМАЗ».

Имеются две производственные площадки в г. Лениногорск и в г. Набережные Челны (в непосредственной близости от основного потребителя ПАО «КАМАЗ»).

Предприятие сертифицировано на соответствие требованиям международного Стандарта ISO/TS 16949.

Основные потребители ООО «ЛМЗ»: ПАО «КАМАЗ», АО Автомобильный завод «УРАЛ», ООО «КАТЕ-Деволопмент», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» (Беларусь).

Выпускаемая продукция: насосы масляные, кронштейны, кольца, рычаги переключения передач, элементы фильтрующие воздушные.

Руководитель — Якушкин Олег Елендеевич



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