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ОАО КАМАЗАВТОТЕХНИКА

Промышленность, Машиностроение
ОАО КАМАЗАВТОТЕХНИКА Фото: www.kamaz-wheels.ru

Общая информация

ОАО «КАМАЗАВТОТЕХНИКА» является дочерним предприятием ОАО «КАМАЗ» и входит в единую технологическую цепочку производства автомобилей «КАМАЗ». Предприятие считается крупнейшим производителем колесных дисков в России.Производственная мощность завода – 2,5 млн. колес в год, в том числе 490 тыс. легковых колес. Большую долю своей продукции завод поставляет на конвейер ОАО «КАМАЗ» (52%). ООО «КАМАЗавтотехника» — лидер на российском рынке трехкомпонентных грузовых колес и занимает 60% этого рынка.

Руководитель — Баланцов Лев Борисович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Заинск
  • Адрес: Автозаводская, 11
  • Телефон: (85558), 93-4-23
  • Email: info@kamaz-wheels.ru
  • Сайт: /www.kamaz-wheels.ru

Дата последнего обновления: 15.03.2018

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