ОАО Бугульминский механический завод
Общая информация
ОАО «Бугульминский механический завод» -одно из ведущих предприятий страны, выпускающее оборудование для нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической и энергетической промышленности. Завод обеспечивает потребности нефтяной промышленности Татарстана, России и многих стран ближнего зарубежья. Основан завод в 1956 году. В 1992 году вошел в состав объединения «Татнефть».
Руководитель — Швецов Михаил Викторович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: г. Бугульма, ул. Ленина, 146
- Телефон: (85594) 7-60-13
- Email: bmz@tatneft.ru
- Сайт: www.bmz.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 17.03.2018