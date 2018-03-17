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ОАО Бугульминский механический завод

Промышленность, Машиностроение
ОАО Бугульминский механический завод Фото: www.bmz.tatneft.ru

Общая информация

ОАО «Бугульминский механический завод» -одно из ведущих предприятий страны, выпускающее оборудование для нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической и энергетической промышленности. Завод обеспечивает потребности нефтяной промышленности Татарстана, России и многих стран ближнего зарубежья. Основан завод в 1956 году. В 1992 году вошел в состав объединения «Татнефть».

Руководитель — Швецов Михаил Викторович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: г. Бугульма, ул. Ленина, 146
  • Телефон: (85594) 7-60-13
  • Email: bmz@tatneft.ru
  • Сайт: www.bmz.tatneft.ru

Дата последнего обновления: 17.03.2018

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