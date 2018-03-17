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ООО Акмаш-Холдинг филиал в Казани

Промышленность, Машиностроение
ООО Акмаш-Холдинг филиал в Казани Фото: www.akmash.ru

Общая информация

Компания была основана в 1995 году. «Акмаш-Холдинг» ежегодно изготавливает и поставляет свою продукцию более чем 100 000 клиентов во всех отраслях промышленности и на рынке широкого потребления. В ассортименте предприятия свыше 10 000 наименований продукции.

Руководитель казанского филиала — Хазиахметов Рустем Назипович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Гвардейская,59 Б
  • Телефон: (843)298-41-81
  • Email: kazan@akmash.ru
  • Сайт: www.akmash.ru

Дата последнего обновления: 17.03.2018

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