ООО Акмаш-Холдинг филиал в Казани

Общая информация

Компания была основана в 1995 году. «Акмаш-Холдинг» ежегодно изготавливает и поставляет свою продукцию более чем 100 000 клиентов во всех отраслях промышленности и на рынке широкого потребления. В ассортименте предприятия свыше 10 000 наименований продукции.

Руководитель казанского филиала — Хазиахметов Рустем Назипович.

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