ООО Акмаш-Холдинг филиал в Казани
Промышленность, Машиностроение
Общая информация
Компания была основана в 1995 году. «Акмаш-Холдинг» ежегодно изготавливает и поставляет свою продукцию более чем 100 000 клиентов во всех отраслях промышленности и на рынке широкого потребления. В ассортименте предприятия свыше 10 000 наименований продукции.
Руководитель казанского филиала — Хазиахметов Рустем Назипович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Гвардейская,59 Б
- Телефон: (843)298-41-81
- Email: kazan@akmash.ru
- Сайт: www.akmash.ru
Дата последнего обновления: 17.03.2018