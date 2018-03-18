ОАО Чистопольский хлебозавод

Общая информация

Предприятие было основано в 1950 году. В конце 80-х годов перешло в частное владение. В 2000-х предприятие находилось под контролем крупнейшей чистопольской торговой группы «Универсалторг», а с с 2011 года вошло в структуру «Ак Барс Холдинга».Хлебобулочный цех завода выпускает более 30 наименований изделий, а кондитерский цех — более 100 наименований изделий.

Руководитель — Халиуллин Ринат Габдалахатович.

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