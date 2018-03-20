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ООО ТАТМИТ Агро

Промышленность, Пищевая промышленность
ООО ТАТМИТ Агро

Общая информация

Предприятие основано в 2011 году. В 2016 году компания «ТАТМИТ Агро» вошла в состав Агрохолдинга «Комос Групп». Производственные мощности свинокомплекса «ТАТМИТ Агро» составляют более 8.5 тыс. т свинины (в живом весе) в год.

Руководитель — Сидорук Виктор Михайлович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Богатые Сабы
  • Адрес: Сабинский район, с.Шемордан, ул.Первомайская, 37
  • Телефон: (84362) 3-25-85
  • Email: tatmitagro@mail.ru

Дата последнего обновления: 20.03.2018

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