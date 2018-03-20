ООО ТАТМИТ Агро
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Предприятие основано в 2011 году. В 2016 году компания «ТАТМИТ Агро» вошла в состав Агрохолдинга «Комос Групп». Производственные мощности свинокомплекса «ТАТМИТ Агро» составляют более 8.5 тыс. т свинины (в живом весе) в год.
Руководитель — Сидорук Виктор Михайлович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Богатые Сабы
- Адрес: Сабинский район, с.Шемордан, ул.Первомайская, 37
- Телефон: (84362) 3-25-85
- Email: tatmitagro@mail.ru
Дата последнего обновления: 20.03.2018