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ООО Здоровая жизнь

Промышленность, Пищевая промышленность
ООО Здоровая жизнь Фото: www.voda-sestrica.ru

Общая информация

Компания основана в 2001 году. Входит в Ассоциацию «Вода-Медицина-Экология». Производит питьевую бутилированную воду под брендом «Сестрица», является одним из лидеров рынка в Поволжье. Компания имеет службу доставки и розничную сеть в Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах, Новочебоксарске, Йошкар-Оле.

Руководитель -Марушко Александр Викторович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Восстания,58/19
  • Телефон: 555-71-71
  • Сайт: www.voda-sestrica.ru

Дата последнего обновления: 22.03.2018

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