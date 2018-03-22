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ООО Сармановский завод минеральных вод

Промышленность, Пищевая промышленность
ООО Сармановский завод минеральных вод

Общая информация

Компания основана в 2009 году. Выпускает воду питьеву артезианскую «Сармановская», сладкие газированные напитки серии «Анютины сказки». Вода «САРМАНОВСКАЯ» разливается в изготовленные в собственном цехе выдува.

Директор — Бабаев Владимир Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Сарманово
  • Адрес: с.Сарманово, ул. Гагарина, 32а
  • Телефон: (85559) 2-43-03
  • Email: szmv16@mail.ru
  • Сайт: www.szmv.ru

Дата последнего обновления: 22.03.2018

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