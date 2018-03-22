ООО Сармановский завод минеральных вод
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Компания основана в 2009 году. Выпускает воду питьеву артезианскую «Сармановская», сладкие газированные напитки серии «Анютины сказки». Вода «САРМАНОВСКАЯ» разливается в изготовленные в собственном цехе выдува.
Директор — Бабаев Владимир Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Сарманово
- Адрес: с.Сарманово, ул. Гагарина, 32а
- Телефон: (85559) 2-43-03
- Email: szmv16@mail.ru
- Сайт: www.szmv.ru
Дата последнего обновления: 22.03.2018