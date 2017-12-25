ОАО Нижнекамский хлебокомбинат
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
История нижнекамского хлеба началась в 1961 году с маленькой хлебопекарни. В январе 1996 года комбинат приобрел статус открытого акционерного общества. С 2002 года предприятие входит в состав холдинговой компании «Ак Барс».
Руководитель — Абдуллин Рустем Альбертович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: г.Нижнекамск, ул.Первопроходцев, 5
- Телефон: (8555) 47-30-60
- Email: nkhleb@ yandex.ru
- Сайт: www.nkhleb.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017