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ОАО Нижнекамский хлебокомбинат

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

История нижнекамского хлеба началась в 1961 году с маленькой хлебопекарни. В январе 1996 года комбинат приобрел статус открытого акционерного общества. С 2002 года предприятие входит в состав холдинговой компании «Ак Барс».

Руководитель — Абдуллин Рустем Альбертович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: г.Нижнекамск, ул.Первопроходцев, 5
  • Телефон: (8555) 47-30-60
  • Email: nkhleb@ yandex.ru
  • Сайт: www.nkhleb.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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