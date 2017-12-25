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ГУП Мензелинский ликеро-водочный завод

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Мензелинский ликероводочный завод – один из старейших водочных заводов Республики Татарстан. Начинает свою историю с создания винокуренного завода в 1891 году. Наиболее известные алкокольные напитки завода: наливка «Черносмородиновая», настойка слабоградусная полусладкая «Мензелинская вишня», настойка сладкая «Рябиновая на коньяке» и аперитив «Степной».

Руководитель — Абзалов Ирек Сиразутдинович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Мензелинск
  • Адрес: г.Мензелинск, ул.Космодемьянской, 3
  • Телефон: (85555) 3-15-07
  • Email: mlvz@016.ru
  • Сайт: www.tatspirtprom.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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