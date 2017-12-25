ООО Агрофирма Кырлай
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Компания была основана в 2003 году. Входит в Группу Компаний «Сервис Агро». «Агрофирма «Кырлай» — лидер по выращиванию картофеля в Республике Татарстан. Около 60% всего картофеля выращивается на территории данного предприятия.
Руководитель — Каримов Анас Садыкович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Арск
- Адрес: Арский район, д. Старый Яваш, ул. Молодежная, 1а
- Телефон: (843) 292-95-09
- Email: idiyatullina_zil@mail.ru
- Сайт: http://www.servagro.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017