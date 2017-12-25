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ООО Агрофирма Кырлай

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Компания была основана в 2003 году. Входит в Группу Компаний «Сервис Агро». «Агрофирма «Кырлай» — лидер по выращиванию картофеля в Республике Татарстан. Около 60% всего картофеля выращивается на территории данного предприятия.

Руководитель — Каримов Анас Садыкович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Арск
  • Адрес: Арский район, д. Старый Яваш, ул. Молодежная, 1а
  • Телефон: (843) 292-95-09
  • Email: idiyatullina_zil@mail.ru
  • Сайт: http://www.servagro.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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