ОАО КАРАТУНСКОЕ ХПП
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Предприятие было основано в 50-х годах прошлого века. Общая площадь — 10 га, где осуществляется полный цикл по приемке, подработке и размещению на хранение зерновых культур. Всего задействовано 18 зерноскладов общей емкостью 50 тыс. тонн.
Руководитель — Горохов Александр Сергеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Апастово
- Адрес: Апастовский район, ст.Каратун, ул.Центральная, 1
- Телефон: (84376) 3-25-82
- Email: karatunhpp@mail.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017