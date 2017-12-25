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ОАО КАРАТУНСКОЕ ХПП

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие было основано в 50-х годах прошлого века. Общая площадь — 10 га, где осуществляется полный цикл по приемке, подработке и размещению на хранение зерновых культур. Всего задействовано 18 зерноскладов общей емкостью 50 тыс. тонн.

Руководитель — Горохов Александр Сергеевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Апастово
  • Адрес: Апастовский район, ст.Каратун, ул.Центральная, 1
  • Телефон: (84376) 3-25-82
  • Email: karatunhpp@mail.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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