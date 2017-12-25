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ПАО Казаньзернопродукт

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

АО «Казаньзернопродукт» — один из крупнейших производителей продукции зерновой переработки в Татарстане. Компания была основана в 1954 году.

Предприятие осуществляет полный цикл операций по приемке, обработке, размещению в хранилищах и производству готовой продукции (муки и комбикормов). Основными потребителями продукции АО «Казаньзернопродукт» являются хлебозаводы города Казани и пригородной зоны, агрофирмы.Филиал ПАО «Казаньзернопродукт» — «Кулангинское хлебоприемное предприятие».

Руководитель — Четыркин Сергей Алексеевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Хлебозаводская, 3
  • Телефон: (843) 543-21-72
  • Email: kazanzerno@mail.ru
  • Сайт: www.kazanzernoprodukt.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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