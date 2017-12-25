ПАО Казаньзернопродукт

Общая информация

АО «Казаньзернопродукт» — один из крупнейших производителей продукции зерновой переработки в Татарстане. Компания была основана в 1954 году.

Предприятие осуществляет полный цикл операций по приемке, обработке, размещению в хранилищах и производству готовой продукции (муки и комбикормов). Основными потребителями продукции АО «Казаньзернопродукт» являются хлебозаводы города Казани и пригородной зоны, агрофирмы.Филиал ПАО «Казаньзернопродукт» — «Кулангинское хлебоприемное предприятие».

Руководитель — Четыркин Сергей Алексеевич

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