ПАО Казаньзернопродукт
Общая информация
АО «Казаньзернопродукт» — один из крупнейших производителей продукции зерновой переработки в Татарстане. Компания была основана в 1954 году.
Предприятие осуществляет полный цикл операций по приемке, обработке, размещению в хранилищах и производству готовой продукции (муки и комбикормов). Основными потребителями продукции АО «Казаньзернопродукт» являются хлебозаводы города Казани и пригородной зоны, агрофирмы.Филиал ПАО «Казаньзернопродукт» — «Кулангинское хлебоприемное предприятие».
Руководитель — Четыркин Сергей Алексеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Хлебозаводская, 3
- Телефон: (843) 543-21-72
- Email: kazanzerno@mail.ru
- Сайт: www.kazanzernoprodukt.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017