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ПАО Казанский мясокомбинат

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

В 1937 решением Наркомпищепрома СССР был создан Казанский мясоперерабатывающий комбинат. В 1993 году Казанский мясокомбинат преобразован в акционерное общество открытого типа «Казанский мясокомбинат» и является дочерним предприятием ОАО «Мясная промышленность Татарстана». Комбинат является одним из самых крупных предприятий мясной отрасли Республики Татарстан.Предприятие является основным поставщиком мяса, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и мясных консервов для населения города Казань и близлежащих к нему районов Татарстана. Наряду с выпуском продовольственных товаров предприятие также вырабатывает и техническую продукцию: сухие животные корма, технические жиры, эндокринно-ферментное сырье.ОАО «Казанский мясокомбинат» выпускает колбасные изделия, полуфабрикаты, тушеные консервы по традициям исламского шариата, так называемая «мусульманская» продукция.

Руководитель — Зияев Ислам Иватович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Родина, 33б
  • Телефон: (843) 229-13-63
  • Email: kmk@kazan-meat.ru
  • Сайт: www.kazan-meat.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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