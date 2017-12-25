ПАО Казанский мясокомбинат

Общая информация

В 1937 решением Наркомпищепрома СССР был создан Казанский мясоперерабатывающий комбинат. В 1993 году Казанский мясокомбинат преобразован в акционерное общество открытого типа «Казанский мясокомбинат» и является дочерним предприятием ОАО «Мясная промышленность Татарстана». Комбинат является одним из самых крупных предприятий мясной отрасли Республики Татарстан.Предприятие является основным поставщиком мяса, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и мясных консервов для населения города Казань и близлежащих к нему районов Татарстана. Наряду с выпуском продовольственных товаров предприятие также вырабатывает и техническую продукцию: сухие животные корма, технические жиры, эндокринно-ферментное сырье.ОАО «Казанский мясокомбинат» выпускает колбасные изделия, полуфабрикаты, тушеные консервы по традициям исламского шариата, так называемая «мусульманская» продукция.

Руководитель — Зияев Ислам Иватович

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