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ГАУЗ Республиканский медицинский информационно-аналитический центр

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Общая информация

Руководитель — Мягков Станислав Викторович

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский медицинский информационно-аналитический центр (ГАУЗ РМИАЦ) является правопреемником государственного учреждения здравоохранения «Республиканский центр медико-социальных исследований и экономики здравоохранения» (РЦ «Медсоцэконом»).

ГАУЗ РМИАЦ занимается внедрением новых информационных технологий на всех уровнях управления здравоохранением и новых медицинских компьютерных технологий, повышающих качество лечебно-профилактической помощи.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 88а
  • Телефон: (843) 221-16-50
  • Email: mz.rmiac@tatar.ru
  • Сайт: https://rmiac.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 14.02.2025


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