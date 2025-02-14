ГАУЗ Республиканский медицинский информационно-аналитический центр
Общая информация
Руководитель — Мягков Станислав Викторович
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский медицинский информационно-аналитический центр (ГАУЗ РМИАЦ) является правопреемником государственного учреждения здравоохранения «Республиканский центр медико-социальных исследований и экономики здравоохранения» (РЦ «Медсоцэконом»).
ГАУЗ РМИАЦ занимается внедрением новых информационных технологий на всех уровнях управления здравоохранением и новых медицинских компьютерных технологий, повышающих качество лечебно-профилактической помощи.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 88а
- Телефон: (843) 221-16-50
- Email: mz.rmiac@tatar.ru
- Сайт: https://rmiac.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 14.02.2025