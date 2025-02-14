ГАУЗ Республиканский детский психоневрологический санаторий
Общая информация
Руководитель — Хабиров Раис Ахатович
Государственное учреждение здравоохранения «Республиканский детский психоневрологический санаторий» основанный в 1957 году.
В настоящее время санаторий оказывает помощь детям в возрасте от 3 до 14 лет с заболеваниями центральной и периферической нервной системы различной этиологии с двигательными, чувствительными нарушениями, в том числе сочетающиеся с умеренными психическими расстройствами, умеренными расстройствами поведения и болезнями костно-мышечной системы. В санаторий поступают дети из районов Республики Татарстан, города Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420140, РТ, г. Казань, ул. Чишмяле, 7
- Телефон: (843) 262-30-78
- Email: dpns2@mail.ru
- Сайт: http://рдпнс.рф/
Дата последнего обновления: 14.02.2025