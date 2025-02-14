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ГАУЗ Республиканский детский психоневрологический санаторий

Медицина

Общая информация

Руководитель — Хабиров Раис Ахатович

Государственное учреждение здравоохранения «Республиканский детский психоневрологический санаторий» основанный в 1957 году.

В настоящее время санаторий оказывает помощь детям в возрасте от 3 до 14 лет с заболеваниями центральной и периферической нервной системы различной этиологии с двигательными, чувствительными нарушениями, в том числе сочетающиеся с умеренными психическими расстройствами, умеренными расстройствами поведения и болезнями костно-мышечной системы. В санаторий поступают дети из районов Республики Татарстан, города Казани.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420140, РТ, г. Казань, ул. Чишмяле, 7
  • Телефон: (843) 262-30-78
  • Email: dpns2@mail.ru
  • Сайт: http://рдпнс.рф/

Дата последнего обновления: 14.02.2025


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