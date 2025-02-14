ГБУК Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих

Общая информация

Руководитель — Хаертдинов Идрис Адипович

ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих имени Ш.К.Еникеева» является республиканским хранилищем литературы для инвалидов по зрению, региональным методико-консультационным центром по обслуживанию слепых и слабовидящих.



Через сеть филиалов и библиотечных пунктов реализуется задача информационного обеспечения, содействия в социальной реабилитации и интеграции в общество инвалидов по зрению.

Свое предназначение специальная библиотека видит в том, чтобы предоставить место для проведения досуга, возможности для получения информации, образования, повышения культурного развития инвалидов по зрению, межличностного общения с учетом их физических и психологических особенностей.



Информационно-библиотечным обслуживанием охвачено около 4000 инвалидов по зрению всех возрастных групп, членов их семей, других категорий инвалидов, заболевание которых препятствует пользованию общедоступными библиотеками и чтению печатных документов, а также физических и юридических лиц, профессионально занимающихся проблемами инвалидов и инвалидности. Все услуги предоставляются в библиотеке бесплатно.

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