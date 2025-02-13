ОАО КМП «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
Общая информация
Руководитель — Валеев Альберт Ильгизович
ОАО КМП «Промжелдортранс» было создано в 1936 году.
Предприятие выполняет услуги по подаче-уборке (перевозке), погрузочно-разгрузочные работы, техническое обслуживание и ремонт железнодорожных путей и обеспечивает требуемую безопасность движения на подъездных путях.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, РТ, г. Казань, ул. Леваневского, 2
- Телефон: (843) 571-88-96
- Сайт: http://mindortrans.tatarstan.ru/promgeltrans.htm
Дата последнего обновления: 13.02.2025