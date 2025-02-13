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ОАО КМП «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

Логистика и транспорт

Общая информация

Руководитель — Валеев Альберт Ильгизович

ОАО КМП «Промжелдортранс» было создано в 1936 году.

Предприятие выполняет услуги по подаче-уборке (перевозке), погрузочно-разгрузочные работы, техническое обслуживание и ремонт железнодорожных путей и обеспечивает требуемую безопасность движения на подъездных путях.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420036, РТ, г. Казань, ул. Леваневского, 2
  • Телефон: (843) 571-88-96
  • Сайт: http://mindortrans.tatarstan.ru/promgeltrans.htm

Дата последнего обновления: 13.02.2025


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