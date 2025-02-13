ООО Промжелдортранс-Сервис (ПЖДТ-Сервис)
Логистика и транспорт, Грузоперевозки
Общая информация
Руководитель — Гуков Сергей Анатольевич
Компания создана в 1972 году.
ООО« ПЖДТ — Сервис» — промышленный железнодорожный узел, примыкает к станции Круглое Поле. Осуществляет перевозку грузов в вагонах для ПАО «КАМАЗ», а также для многих предприятий города Набережные Челны.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, 16
- Телефон: (8552) 39-61-29, (8552) 33-93-51
- Email: pgdt-s@kamaz.org
- Сайт: http://pgdts.ru/
Дата последнего обновления: 13.02.2025