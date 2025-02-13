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ООО Промжелдортранс-Сервис (ПЖДТ-Сервис)

Логистика и транспорт, Грузоперевозки

Общая информация

Руководитель — Гуков Сергей Анатольевич

Компания создана в 1972 году.

ООО« ПЖДТ — Сервис» — промышленный железнодорожный узел, примыкает к станции Круглое Поле. Осуществляет перевозку грузов в вагонах для ПАО «КАМАЗ», а также для многих предприятий города Набережные Челны.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, 16
  • Телефон: (8552) 39-61-29, (8552) 33-93-51
  • Email: pgdt-s@kamaz.org
  • Сайт: http://pgdts.ru/

Дата последнего обновления: 13.02.2025


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