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НПО Поволжский завод сорбентов «ТАТСОРБ»

Промышленность, Производства

Общая информация

Руководитель — Шмелёв Евгений Сергеевич

На рынке компания работает с 2015 года.

ТАТСОРБ (Поволжский завод сорбентов) — один из крупнейших в РФ и ЕАЭС производитель технической химии для водоочистки и водоподготовки.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420006, РТ, г. Казань, ул. Рахимова, 59Ж
  • Телефон: (800) 500-65-76 , (843) 216-56-56
  • Email: tatsorb@mail.ru
  • Сайт: https://tatsorbent.ru/

Дата последнего обновления: 13.02.2025


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