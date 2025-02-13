НПО Поволжский завод сорбентов «ТАТСОРБ»
Промышленность, Производства
Общая информация
Руководитель — Шмелёв Евгений Сергеевич
На рынке компания работает с 2015 года.
ТАТСОРБ (Поволжский завод сорбентов) — один из крупнейших в РФ и ЕАЭС производитель технической химии для водоочистки и водоподготовки.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420006, РТ, г. Казань, ул. Рахимова, 59Ж
- Телефон: (800) 500-65-76 , (843) 216-56-56
- Email: tatsorb@mail.ru
- Сайт: https://tatsorbent.ru/
Дата последнего обновления: 13.02.2025