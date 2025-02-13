ООО Поволжский аудиторский центр
Общая информация
Управляющий партнер — Заикин Алексей Александрович
ООО «Поволжский аудиторский центр» предлагает следующие услуги:
1) аудит бухгалтерской отчетности и налоговый аудит,
2) консультирование по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, гражданского и трудового права, а также выбора бизнес-стратегии, разработка и сопровождение инвестиционных проектов, информирование о новшествах законодательства на семинарах в течение года,
3) защита интересов в государственных органах и судах различных инстанций.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Г. Камала, 37
- Телефон: (843) 248-41-68
- Email: karo333@mail.ru
- Сайт: пацентр.рф
Дата последнего обновления: 13.02.2025