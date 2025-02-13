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ООО Поволжский аудиторский центр

Аудит, консалтинг и юридические услуги

Общая информация

Управляющий партнер — Заикин Алексей Александрович

ООО «Поволжский аудиторский центр» предлагает следующие услуги:

1) аудит бухгалтерской отчетности и налоговый аудит,

2) консультирование по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, гражданского и трудового права, а также выбора бизнес-стратегии, разработка и сопровождение инвестиционных проектов, информирование о новшествах законодательства на семинарах в течение года,

3) защита интересов в государственных органах и судах различных инстанций.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Г. Камала, 37
  • Телефон: (843) 248-41-68
  • Email: karo333@mail.ru
  • Сайт: пацентр.рф

Дата последнего обновления: 13.02.2025


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