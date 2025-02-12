АНО Платформа электоральных технологий
Общая информация
Руководитель — Карпов Альберт Станиславович
Основан в 2016 году.
Автономная некоммерческая организация «Платформа электоральных технологий» — это научно-исследовательский центр прикладного профиля. Специализируется на разработке цифровых продуктов и реализации исследовательских проектов для органов государственной власти и коммерческого сектора.
С 2021 года АНО «Платформа электоральных технологий» является аккредитованной Минцифрой России ИТ-компанией.
Цифровые продукты АНО «Платформа электоральных технологий» представлены в Реестре российского программного обеспечения.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Театральная, 1/29, оф.6
- Телефон: (843) 598-31-50
- Email: electoral.platform@gmail.com
- Сайт: https://elplatform.ru/
Дата последнего обновления: 12.02.2025