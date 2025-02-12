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АНО Платформа электоральных технологий

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Общая информация

Руководитель — Карпов Альберт Станиславович

Основан в 2016 году.

Автономная некоммерческая организация «Платформа электоральных технологий» — это научно-исследовательский центр прикладного профиля. Специализируется на разработке цифровых продуктов и реализации исследовательских проектов для органов государственной власти и коммерческого сектора.

С 2021 года АНО «Платформа электоральных технологий» является аккредитованной Минцифрой России ИТ-компанией.

Цифровые продукты АНО «Платформа электоральных технологий» представлены в Реестре российского программного обеспечения.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Театральная, 1/29, оф.6
  • Телефон: (843) 598-31-50
  • Email: electoral.platform@gmail.com
  • Сайт: https://elplatform.ru/

Дата последнего обновления: 12.02.2025


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