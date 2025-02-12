ГАУ Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот»

Общая информация

Руководитель — Литвинов Дмитрий Константинович

Республиканский спортивно-патриотический центр «Патриот» был создан 24 апреля 2007 года.

Сегодня центр «Патриот» — это оборудованные учебные классы (класс медицинской подготовки, компьютерный и основ военной службы), музей поискового движения, универсальный зал на 600 мест, спальное помещение на 550 мест, столовая на 450 мест, конференц-зал на 40 мест, тренажерный зал, электронный тир, мини-футбольная, волейбольное и стрейт-больные площадки с искусственным покрытием, скалодром, полоса препятствий, учебно-тактический городок.

Деятельность «Патриота» направлена на работу с допризывной молодежью, а именно проведение 5-дневных военно-полевых сборов старшеклассников, Республиканских спартакиад по военно-прикладным видам спорта среди юношей, подлежащих призыву; спартакиад ВУЗов, методических сборов с преподавателями ОБЖ, руководителями подростковых клубов патриотической направленности, соревнований по различным видам спорта и др. мероприятий.

На сегодняшний день центр «Патриот» активно взаимодействует с Военным комиссариатом РТ, министерством образования, управлением Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков в Республике Татарстан, МЧС РТ, Координационным советом проректоров ВУЗов, республиканским комитетом ветеранов войны и военной службы, с РОСТО (ДОСААФ), с поисковыми объединениями республики.

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