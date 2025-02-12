ООО П-Д Татнефть — Алабуга Стекловолокно
Промышленность, Производства
Общая информация
Руководитель — Алешкин Валентин Осипович
Компания занимается реализацией инвестиционного проекта по производству стекловолокна и продукции на его основе.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423600, РТ, г.Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, корпус 11/1
- Телефон: (85557) 5-90-94
- Email: office@pdt-steklovolokno.ru
- Сайт: https://alabuga.tatneft.ru/
Дата последнего обновления: 12.02.2025