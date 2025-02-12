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ООО П-Д Татнефть — Алабуга Стекловолокно

Промышленность, Производства

Общая информация

Руководитель — Алешкин Валентин Осипович

Компания занимается реализацией инвестиционного проекта по производству стекловолокна и продукции на его основе.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423600, РТ, г.Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, корпус 11/1
  • Телефон: (85557) 5-90-94
  • Email: office@pdt-steklovolokno.ru
  • Сайт: https://alabuga.tatneft.ru/

Дата последнего обновления: 12.02.2025


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