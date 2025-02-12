ООО Экспертно-консультационный центр «Оценщик»
Общая информация
Руководитель — Удод Танзиля Мансуровна
Компания занимается оценкой стоимости недвижимого имущества, машин, оборудования и транспортных средств, нематериальных активов и интеллектуальной собственности, стоимости предприятия (бизнеса) и др.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107,РТ, г. Казань, ул. Спартаковская, 2, оф. 186
- Телефон: (843) 212-18-88
- Email: info@ocenschik.com
- Сайт: http://ocenschik.com/
Дата последнего обновления: 12.02.2025