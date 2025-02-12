Список компаний

ООО Экспертно-консультационный центр «Оценщик»

Аудит, консалтинг и юридические услуги

Общая информация

Руководитель — Удод Танзиля Мансуровна

Компания занимается оценкой стоимости недвижимого имущества, машин, оборудования и транспортных средств, нематериальных активов и интеллектуальной собственности, стоимости предприятия (бизнеса) и др.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107,РТ, г. Казань, ул. Спартаковская, 2, оф. 186
  • Телефон: (843) 212-18-88
  • Email: info@ocenschik.com
  • Сайт: http://ocenschik.com/

Дата последнего обновления: 12.02.2025


Если вы нашли ошибку, напишите нам