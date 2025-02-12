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АО Союз научно-промышленной химии (СНПХ)

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Руководитель — Гамилов Ильдар Агеламович

АО «СНПХ» ведет историю с 24 февраля 1978 года.

Компания занимается выпуском и реализацией реагентов и технологий для процессов газо— и нефтедобычи.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29
  • Телефон: (843) 212-24-24
  • Email: info@neftpx.ru
  • Сайт: https://neftpx.ru/

Дата последнего обновления: 12.02.2025


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