АО Союз научно-промышленной химии (СНПХ)
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Руководитель — Гамилов Ильдар Агеламович
АО «СНПХ» ведет историю с 24 февраля 1978 года.
Компания занимается выпуском и реализацией реагентов и технологий для процессов газо— и нефтедобычи.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29
- Телефон: (843) 212-24-24
- Email: info@neftpx.ru
- Сайт: https://neftpx.ru/
Дата последнего обновления: 12.02.2025