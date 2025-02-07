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ЦРО — ДУМ РТ Казанское Высшее Мусульманское Медресе Мухаммадия

Образование и наука

Общая информация

Руководитель Самигуллин Камиль Искандерович

В 1882-м году открывается, закрывается в 1917-м году. Снова открывается 10 августа 1993 года.

Мусульманская религиозная организация профессиональная образовательная организация «Казанское медресе «Мухаммадия» Централизованной религиозной организации — Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Г.Тукая, 34А
  • Телефон: (843) 293-17-06, (950) 666-46-06
  • Email: muhammadia@mail.ru
  • Сайт: https://mohammadiya.tatar/ru/

Дата последнего обновления: 07.02.2025


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