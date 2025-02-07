ЦРО — ДУМ РТ Казанское Высшее Мусульманское Медресе Мухаммадия
Общая информация
Руководитель — Самигуллин Камиль Искандерович
В 1882-м году открывается, закрывается в 1917-м году. Снова открывается 10 августа 1993 года.
Мусульманская религиозная организация профессиональная образовательная организация «Казанское медресе «Мухаммадия» Централизованной религиозной организации — Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Г.Тукая, 34А
- Телефон: (843) 293-17-06, (950) 666-46-06
- Email: muhammadia@mail.ru
- Сайт: https://mohammadiya.tatar/ru/
Дата последнего обновления: 07.02.2025