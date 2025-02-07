ООО МИКОН
Промышленность, Производства
Общая информация
Руководитель — Самсоненко Анатолий Анатольевич
Компания создана в 1999 г.
ООО «МИКОН» — предприятие, осуществляющее свою деятельность на рынке нефтегазовой отрасли в качестве разработчика и производителя диагностического оборудования.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423815, РТ, г. Набережные Челны, Автозаводский пр., 5А
- Телефон: (8552) 39-99-10, (8552) 32-80-86, (800) 333-99-10
- Email: mikon@mikon.ru
- Сайт: http://www.mikon.ru/
Дата последнего обновления: 07.02.2025