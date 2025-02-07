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ООО МИКОН

Промышленность, Производства

Общая информация

Руководитель — Самсоненко Анатолий Анатольевич

Компания создана в 1999 г.

ООО «МИКОН» — предприятие, осуществляющее свою деятельность на рынке нефтегазовой отрасли в качестве разработчика и производителя диагностического оборудования.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423815, РТ, г. Набережные Челны, Автозаводский пр., 5А
  • Телефон: (8552) 39-99-10, (8552) 32-80-86, (800) 333-99-10
  • Email: mikon@mikon.ru
  • Сайт: http://www.mikon.ru/

Дата последнего обновления: 07.02.2025


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