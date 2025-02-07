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ООО Камский завод «Металлокровля»

Промышленность, Производства

Общая информация

Руководитель — Вохминцев Иван Леонидович

Производитель кровельно-фасадных материалов «Камский завод «Металлокровля» специализируется на создании высококачественных кровельных и фасадных материалов!

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, БСИ, Полиграфическая, 10
  • Телефон: (8552) 77-85-99, (8552) 77-86-99, (800) 100-49-69
  • Email: zavod@metkrov.ru
  • Сайт: https://www.metkrov.ru/

Дата последнего обновления: 07.02.2025


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