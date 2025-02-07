ООО Камский завод «Металлокровля»
Промышленность, Производства
Общая информация
Руководитель — Вохминцев Иван Леонидович
Производитель кровельно-фасадных материалов «Камский завод «Металлокровля» специализируется на создании высококачественных кровельных и фасадных материалов!
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, БСИ, Полиграфическая, 10
- Телефон: (8552) 77-85-99, (8552) 77-86-99, (800) 100-49-69
- Email: zavod@metkrov.ru
- Сайт: https://www.metkrov.ru/
Дата последнего обновления: 07.02.2025