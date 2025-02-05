ООО Производственно-техническое объединение «Медтехника»
Общая информация
Руководитель — Щербаков Виктор Дмитриевич
Год образования — 1992 г.
Основная деятельность — разработка и производство широкого спектра медицинских изделий для хирургии на основе титановых сплавов и нержавеющей стали.
Выпускаемая продукция:
— аппараты Илизарова, спицы для лечения костных переломов
— винты и пластины титановые для остеосинтеза трубчатых костей и инструменты для их установки
— микрохирургические титановые инструменты для офтальмологии, сосудистой хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, детской хирургии, пластической хирургии
— наборы хирургических инструментов
— ранорасширитель Сигала титановый
— шовный материал с иглами атравматическими
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, РТ, г. Казань, ул. Восстания, 100
- Телефон: (843) 560-57-24, (843) 557-39-37, (843) 564-82-27
- Email: medtech@medtech.ru
- Сайт: http://www.medtech.ru/
Дата последнего обновления: 05.02.2025