ФКУЗ Медико-санитарная часть МВД России по Республике Татарстан
Общая информация
Руководитель — ВрИО Фролов Виктор Владимирович
Медицинская служба МВД по Республике Татарстан является составной частью ведомственной медицинской службы МВД России и системы здравоохранения Республики Татарстан и осуществляет комплексные меры по охране здоровья личного состава правоохранительных органов Республики Татарстан, пенсионеров, членов семей, решает задачи военно-врачебной экспертизы, психофизиологического отбора и санитарного надзора.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 13
- Телефон: (843) 291-36-87
- Email: msch16@mvd.ru
- Сайт: https://мсч.16.мвд.рф/
Дата последнего обновления: 05.02.2025