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ФКУЗ Медико-санитарная часть МВД России по Республике Татарстан

Гос. ведомства, Медицина

Общая информация

Руководитель — ВрИО Фролов Виктор Владимирович

Медицинская служба МВД по Республике Татарстан является составной частью ведомственной медицинской службы МВД России и системы здравоохранения Республики Татарстан и осуществляет комплексные меры по охране здоровья личного состава правоохранительных органов Республики Татарстан, пенсионеров, членов семей, решает задачи военно-врачебной экспертизы, психофизиологического отбора и санитарного надзора.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 13
  • Телефон: (843) 291-36-87
  • Email: msch16@mvd.ru
  • Сайт: https://мсч.16.мвд.рф/

Дата последнего обновления: 05.02.2025


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