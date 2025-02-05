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ГУ Литературно-мемориальный музей им. А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина

Культура, Музеи, выставочные залы, галереи

Общая информация

Директор Гаврилова Марианна Фридриховна

Один из старейших литературных музеев России, открытый 12 марта 1940 года, посвящён жизни и творчеству Алексея Максимовича Горького (1868–1936). С 1960 года музей включён в реестр памятников истории федерального значения.

Музей сохраняет не только имя великого русского писателя. В неразрывном тандеме представлены имена А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина — двух символов отечественной культуры ХХ века.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. Горького, 10
  • Телефон: (843) 238-51-49, (843) 238 53 73
  • Email: musgorky@mail.ru
  • Сайт: http://gorkiy.tatmuseum.ru/

Дата последнего обновления: 05.02.2025


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