ГУ Литературно-мемориальный музей им. А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина
Общая информация
Директор — Гаврилова Марианна Фридриховна
Один из старейших литературных музеев России, открытый 12 марта 1940 года, посвящён жизни и творчеству Алексея Максимовича Горького (1868–1936). С 1960 года музей включён в реестр памятников истории федерального значения.
Музей сохраняет не только имя великого русского писателя. В неразрывном тандеме представлены имена А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина — двух символов отечественной культуры ХХ века.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. Горького, 10
- Телефон: (843) 238-51-49, (843) 238 53 73
- Email: musgorky@mail.ru
- Сайт: http://gorkiy.tatmuseum.ru/
Дата последнего обновления: 05.02.2025