ГУ Литературно-мемориальный музей им. А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина

Общая информация

Директор — Гаврилова Марианна Фридриховна

Один из старейших литературных музеев России, открытый 12 марта 1940 года, посвящён жизни и творчеству Алексея Максимовича Горького (1868–1936). С 1960 года музей включён в реестр памятников истории федерального значения.

Музей сохраняет не только имя великого русского писателя. В неразрывном тандеме представлены имена А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина — двух символов отечественной культуры ХХ века.



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