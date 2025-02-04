РМОО Лига студентов РТ
Общая информация
Президент — КиямовРуфат Рифгатович
Основными целями Лиги являются:
— Сплочение студентов и аспирантов Республики Татарстан в единое сообщество, развитие у студентов и аспирантов высоких личных и профессиональных качеств, способности плодотворно трудиться.
— Выработка и реализация единой стратегии взаимодействия студенческих и аспирантских сообществ учебных заведений, расположенных на территории Республики Татарстан;
— Создание реальных механизмов повышения эффективности взаимодействия и координации деятельности студенческих и аспирантских сообществ учебных заведений, расположенных на территории Республики Татарстан;
Содействие решении в социально-экономических проблем студентов и аспирантов, в том числе посредством содействия органам государственной власти и управления в решении указанных проблем.
Содействии реализации научного, творческого и организационно-технического потенциала студенчества, учебных заведений, расположенных на территории Республики Татарстан, в интересах решения актуальных проблем в социальной, политической, экономической и культурной сферах.
Содействие в образовательно-воспитательной деятельности ВУЗов Республики Татарстан, направленных на формирование у студентов аспирантов активной жизненной позиции, ориентированной на улучшение социального, политического, экономического и культурного состояния общества и государства.
Содействие государственной политике, решениям, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан, органами местного самоуправления, соответствующим законным интересам большинства студентов и аспирантов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тукая, д. 58, оф. 303 Телефон: 8 (843) 231-81-41,
- Телефон: (843) 231-81-41, 231-81-42
- Email: ligatatarstan@gmail.com
- Сайт: https://liga.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 04.02.2025