РМОО Лига студентов РТ

Общая информация

Президент — КиямовРуфат Рифгатович

Основными целями Лиги являются:

— Сплочение студентов и аспирантов Республики Татарстан в единое сообщество, развитие у студентов и аспирантов высоких личных и профессиональных качеств, способности плодотворно трудиться.

— Выработка и реализация единой стратегии взаимодействия студенческих и аспирантских сообществ учебных заведений, расположенных на территории Республики Татарстан;

— Создание реальных механизмов повышения эффективности взаимодействия и координации деятельности студенческих и аспирантских сообществ учебных заведений, расположенных на территории Республики Татарстан;

Содействие решении в социально-экономических проблем студентов и аспирантов, в том числе посредством содействия органам государственной власти и управления в решении указанных проблем.

Содействии реализации научного, творческого и организационно-технического потенциала студенчества, учебных заведений, расположенных на территории Республики Татарстан, в интересах решения актуальных проблем в социальной, политической, экономической и культурной сферах.

Содействие в образовательно-воспитательной деятельности ВУЗов Республики Татарстан, направленных на формирование у студентов аспирантов активной жизненной позиции, ориентированной на улучшение социального, политического, экономического и культурного состояния общества и государства.

Содействие государственной политике, решениям, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан, органами местного самоуправления, соответствующим законным интересам большинства студентов и аспирантов.

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