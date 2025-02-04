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ООО Ледел

Промышленность, Производства

Общая информация

Руководитель — Бобрышов Валерий Михайлович

Компания основана в 2008 г.

ООО «Ледел» производит светодиодные светильники для внешнего и внутреннего освещения.

В 2019 году IEK GROUP приобрела контрольный пакет долей в уставном капитале производителя светодиодных светильников LEDEL.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420108, РТ, г. Казань, ул. Мазита Гафури, 50
  • Телефон: (843) 564-20-70, (800) 100-30-30
  • Email: info@ledel.ru
  • Сайт: https://ledel.ru/

Дата последнего обновления: 04.02.2025


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