ООО Ледел
Промышленность, Производства
Общая информация
Руководитель — Бобрышов Валерий Михайлович
Компания основана в 2008 г.
ООО «Ледел» производит светодиодные светильники для внешнего и внутреннего освещения.
В 2019 году IEK GROUP приобрела контрольный пакет долей в уставном капитале производителя светодиодных светильников LEDEL.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420108, РТ, г. Казань, ул. Мазита Гафури, 50
- Телефон: (843) 564-20-70, (800) 100-30-30
- Email: info@ledel.ru
- Сайт: https://ledel.ru/
Дата последнего обновления: 04.02.2025