АО Кузембетьевский ремонтно-механический завод
Промышленность, Производства
Общая информация
Руководитель — Каримов Ханафи Хамитович
АО «Кузембетьевский РМЗ» организован в 1949 году.
Предприятие специализируется на выпуске зерноочистительных машин и оборудования, строительство и реконструкция зерноочистительных комплексов, а так же предоставляет сопутствующие услуги по ремонту и восстановлению агрооборудования.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 423710, РТ, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, 77А
- Телефон: (85555) 3-51-72, (85555) 3-51-62
- Email: rmz-ru@yandex.ru
- Сайт: http://www.k-rmz.ru/
Дата последнего обновления: 04.02.2025