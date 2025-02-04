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АО Кузембетьевский ремонтно-механический завод

Промышленность, Производства

Общая информация

Руководитель — Каримов Ханафи Хамитович

АО «Кузембетьевский РМЗ» организован в 1949 году.

Предприятие специализируется на выпуске зерноочистительных машин и оборудования, строительство и реконструкция зерноочистительных комплексов, а так же предоставляет сопутствующие услуги по ремонту и восстановлению агрооборудования.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 423710, РТ, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, 77А
  • Телефон: (85555) 3-51-72, (85555) 3-51-62
  • Email: rmz-ru@yandex.ru
  • Сайт: http://www.k-rmz.ru/

Дата последнего обновления: 04.02.2025


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