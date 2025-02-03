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МКУ Контрольно-счетная палата Казани

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Председатель — Нургалиев Ильнар Мунирович

Контрольно-счетная палата города Казани была создана в 2006 году.

Контрольно-счетная палата муниципального образования города Казани является постоянно действующим органом финансового контроля, обладает статусом юридического лица и входит в структуру органов местного самоуправления муниципального образования города Казани.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г.Казань, ул.Кремлевская,д.1
  • Телефон: (843) 299-14-26, +7(843) 299‑18-13
  • Email: ksp.kazan@tatar.ru
  • Сайт: http://ksp.kzn.ru/

Дата последнего обновления: 03.02.2025


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