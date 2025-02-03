МКУ Контрольно-счетная палата Казани
Гос. ведомства, Муниципальная власть
Общая информация
Председатель — Нургалиев Ильнар Мунирович
Контрольно-счетная палата города Казани была создана в 2006 году.
Контрольно-счетная палата муниципального образования города Казани является постоянно действующим органом финансового контроля, обладает статусом юридического лица и входит в структуру органов местного самоуправления муниципального образования города Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г.Казань, ул.Кремлевская,д.1
- Телефон: (843) 299-14-26, +7(843) 299‑18-13
- Email: ksp.kazan@tatar.ru
- Сайт: http://ksp.kzn.ru/
Дата последнего обновления: 03.02.2025