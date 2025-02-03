ООО Компьютерный мир
Общая информация
Директор — Семенов Валерий Николаевич
Компания «Компьютерный мир» работает на рынке с 2000 года.
Компания занимается разработкой и внедрением систем автоматизации в области металлопроката и нефтегазодобычи:
— Автоматизация систем управления трубопрокатными электросварочными станами (комплексная или отдельные элементы)
— Проектирование, монтаж и запуск в работу автоматизированной системы учета электроэнергии для повышения эффективности работы технологического оборудования производственных предприятий
— Проектирование, монтаж и запуск в работу систем видеонаблюдения на производственных объектах
— Проектирование, монтаж и запуск в работу автоматизированных установок по измерению физических показателей выпускаемой продукции
— Проектирование, монтаж и запуск в работу систем телеметрии объектов нефтедобывающей отрасли, интеграция полученных данных в разрабатываемые SCADA системы
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, 17/1
- Телефон: (8553) 31-26-68
- Email: info@tatkm.ru
- Сайт: http://tatkm.ru/
Дата последнего обновления: 03.02.2025