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ООО Компьютерный мир

Промышленность, Производства

Общая информация

Директор — Семенов Валерий Николаевич

Компания «Компьютерный мир» работает на рынке с 2000 года.

Компания занимается разработкой и внедрением систем автоматизации в области металлопроката и нефтегазодобычи:

— Автоматизация систем управления трубопрокатными электросварочными станами (комплексная или отдельные элементы)
— Проектирование, монтаж и запуск в работу автоматизированной системы учета электроэнергии для повышения эффективности работы технологического оборудования производственных предприятий
— Проектирование, монтаж и запуск в работу систем видеонаблюдения на производственных объектах
— Проектирование, монтаж и запуск в работу автоматизированных установок по измерению физических показателей выпускаемой продукции
— Проектирование, монтаж и запуск в работу систем телеметрии объектов нефтедобывающей отрасли, интеграция полученных данных в разрабатываемые SCADA системы

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, 17/1
  • Телефон: (8553) 31-26-68
  • Email: info@tatkm.ru
  • Сайт: http://tatkm.ru/

Дата последнего обновления: 03.02.2025


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