АО ТЭФ «КАМАтранссервис»
Общая информация
Генеральный директор — Хайруллин Ринат Самигуллович
История компании берет начало с 1970 г.
ОАО «Транспортно-экспедиционная фирма «КАМАтранссервис» работает в области автотранспортных услуг, которые оказывает в городах: Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Заинск, Бугульма и других регионах Татарстана.
На балансе предприятия более 1000 единиц техники разных марок и модификаций, более 1200 человек персонала, предприятие имеет свою собственную базу в г. Набережные Челны расположенную на территории 9 га. Так же имеются механизированные колонны и транспортные участки в г.Елабуга, г.Заинск, г.Нижнекамск, г.Альметьевск, г.Бугульма.
Компания — член Топливно — Энергетической Ассоциации «Ресурс — Холдинг».
В 2003 году компания была сертифицирована в качестве сервисного центра ОАО «КАМАЗ», в котором проходят гарантийное и сервисное обслуживание автомобили «КАМАЗ» и автобусы «НЕФАЗ» многих предприятий Закамского региона».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Индустриальный проезд, 62/21
- Телефон: (8552) 20-22-02, (8552) 20-22-05
- Email: priemnaya@kamats.ru
- Сайт: http://www.kamats.ru/
Дата последнего обновления: 31.01.2025