АО ТЭФ «КАМАтранссервис»

Общая информация

Генеральный директор — Хайруллин Ринат Самигуллович

История компании берет начало с 1970 г.

ОАО «Транспортно-экспедиционная фирма «КАМАтранссервис» работает в области автотранспортных услуг, которые оказывает в городах: Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Заинск, Бугульма и других регионах Татарстана.

На балансе предприятия более 1000 единиц техники разных марок и модификаций, более 1200 человек персонала, предприятие имеет свою собственную базу в г. Набережные Челны расположенную на территории 9 га. Так же имеются механизированные колонны и транспортные участки в г.Елабуга, г.Заинск, г.Нижнекамск, г.Альметьевск, г.Бугульма.

Компания — член Топливно — Энергетической Ассоциации «Ресурс — Холдинг».



В 2003 году компания была сертифицирована в качестве сервисного центра ОАО «КАМАЗ», в котором проходят гарантийное и сервисное обслуживание автомобили «КАМАЗ» и автобусы «НЕФАЗ» многих предприятий Закамского региона».

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